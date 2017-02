Leden akkoord met fusieplan SV Geinoord en VSV Vreeswijk

De geparkeerde auto's staan nu vaak langs de drukke weg. De aanleg van de parkeerplekken staat in een intentieverklaring tussen de voetbalclubs Geinoord en VSV Vreeswijk en gemeente Nieuwegein. Clubs en gemeente hebben deze week opnieuw onderstreept dit jaar te willen fuseren. Ook hebben de clubs het tempo afgesproken en welke aanpassingen op het sportpark als eerste nodig zijn. Nieuwe parkeerplekken staat hoog op de agenda. De 1.400 leden van beide clubs hebben al toestemming gegeven om de fusie door te zetten.



,,We zijn tevreden met de afspraken die we gemaakt hebben. De fusie moet nog dit jaar zijn beslag krijgen en goed dat we dit zo onderstrepen'', zegt Geinoord-voorzitter Hans van der Meijden. Ook tevredenheid bij Vreeswijk-voorzitter Paul Emmelot: ,,Er zijn wel cultuurverschillen. Geinoord is een zaterdagclub en wij spelen zondag. We tuigen alles op met werkgroepen om het fusieproces in goede banen te leiden en de organisaties ook op sportief gebied in elkaar te schuiven. Er is nog geen nieuwe naam voor de fusievereniging.''



Fietspad

In de verklaring staat ook hoe het sportpark wordt ingericht. Behalve de parkeerplekken komt er een nieuw openbaar fietspad over het verenigingsterrein. Verder komt er een gezamenlijk clubgebouw met kleedkamers en een kantine.



Een gewenste, nieuwe sporthal komt er niet. Dat was vooral een idee van Geinoord die ook aan zaalvoetbal doet. Korfbalvereniging Koveni - op het sportpark gelegen - zou er ook gebruik van maken. De gemeente heeft Nieuwegein breed al veel sporthallen en zag een nieuwe hal niet zitten.



Wethouder Hans Adriani is tevreden met het verloop van het fusieproces: ,,Met de investeringen in een nieuw sportpark door de gemeente én de voorgenomen fusie tussen de twee voetbalclubs ligt er een prachtige kans voor een toekomstbestendig sportpark voor een krachtige voetbalvereniging.''



SV Geinoord en VSV Vreeswijk verwachten eind dit jaar organisatorisch één club te zijn.