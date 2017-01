Leerlingen Cals College wekken energie op drie manieren op

Gijs: ,,Ons project is multifunctioneel en neemt weinig ruimte in. Het combineert het opwekken van zonne-energie, windenergie en golfenergie. Ze worden gedeeltelijke betaald uit de opbrengsten van boetes die mensen moeten betalen als ze meer energie verbruiken dan in hun abonnement past. Dat sprak de jury aan." Mitchel vult aan: "We vonden het een heel leuk project, want we kregen veel vrijheid in het bedenken van een oplossing."



Eerste keer

Het is de eerste keer dat het Cals College in Nieuwegein meedoet aan de wedstrijd. In de provincie Utrecht is de school de enige deelnemende school. Er kwamen voor de wedstrijd 370 projecten in aanmerkingen voor een finaleplek. De technasium 2VWO-klas van het Cals College deed mee met twee projecten, waarvan de vier leerlingen uit klas VT2L nu de finale hebben bereikt.



Stan, Roan, Mitchel en Gijs presenteren voor een deskundige jury op 12 april in het Evoluon in Eindhoven hun oplossing en willen uiteraard graag winnen. Een reis naar Parijs als hoofdprijs is voor hen in zicht.

De komende weken vullen ze hun project verder aan om zich klaar te stomen voor de finale. GTST-ster Ruud Feltkamp is dan de gastheer.