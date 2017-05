Leerlingen Cals verrassen gehandicapte Justin met helikoptervlucht

Volledig scherm Justin voor de helikoptervlucht. © AD

Justin van Eck zat in 2014 op zijn scooter toen hij een sneltram over het hoofd zag. Hij kwam er bepaald niet ongeschonden vanaf. Lang lag hij in coma, het was de vraag of hij het zou halen. Toch ontwaakte na lange tijd, maar is sindsdien wel afhankelijk van een rolstoel en communiceert via zijn ogen.

Therapie

Hij volgt nog therapie, maar volgens zijn moeder Jolanda (50) heeft zoonlief zijn plafond wel bereikt. ,,Er is nog kleine vooruitgang, waar we ook heel blij mee zijn. De stichting die we voor hem hebben opgericht heeft nog steeds geld in kas, we gaan gewoon door.’’

Volledig scherm Justin landt weer in het weiland. © AD

Dat hij deze donderdagavond in de heli wordt getild, heeft Van Eck mede te danken aan zijn voormalig mentor René Weerdenburg (30). Toen het Cals College IJsselstein onlangs op zoek was naar goede doelen om zich voor in te zetten – samen met de organisatie Young Impact – schoof Weerdenburg Van Eck naar voren. ,,De vraag was: wat gaan we voor hem doen? Zijn zus Ashley heeft dat bij hem gepeild en kwam met een helikoptervlucht.’’

Donaties

De leerlingen van het Cals gingen aan de slag. Zo haalde Luke Vlak (13) maar liefst 230 euro op met donaties, klusjes doen voor oma en pa, en door lege flessen op te halen. ,,Ik vond het zielig voor Justin en wilde zijn wens vervullen.’’

Donderdagavond is het dus zo ver. Justin is met een smoes meegelokt naar het weiland van een boer aan de Hogebiezendijk. Hij had vooraf argwaan, zegt zus Ashley (24), die de hele tocht niet van zijn zijde wijkt. ,,Hij had het over een ‘addertje onder het gras’, maar hij weet echt van niks.’’

Quote Hij vond het echt heel vet, dat weet ik zeker Ashley, zus van Justin

Dan komt de helikopter over en juichen de leerlingen van het Cals die zijn komen kijken. Het is best een hele toer om Justin in de heli te tillen, maar aan zijn gezicht is te zien dat er sprake is van prettige spanning.

Na een half uurtje zijn ze terug. Galecop, Galgenwaard, de Dom en niet één keer, maar twee keer over Wijkersloot. Ashley: ,,Hij liet onderweg weten dat hij dat wilde. Daar woont hij tegenwoordig in een woning van Reinaerde voor jongeren met een lichamelijke beperking.’’