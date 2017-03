Leerlingen Ichthus College zingen Wilhelmus op het schoolplein

Verkiezingen Hon­derd­dui­zen­den stembiljetten liggen klaar in beveiligde ruimtes

9:13 Op geheime locaties in zwaar beveiligde ruimten wachten honderdduizenden stembiljetten op de dag van morgen. Dat is het enige dat Utrecht en omliggende gemeenten kwijt willen over de opslag van de vellen met de 28 partijen.