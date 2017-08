Leersum geniet in de regen én de zon van jubileumeditie Bloemencorso

Waar je zaterdag ook keek langs het parcours van het Bloemencorso Leersum: overal stond het rijendik. Niet gek, want iedere deelnemer had zijn of haar uiterste best gedaan om er wat van te maken tijdens de 65e uitvoering van het dorpsfeest.

Dat het Bloemencorso leeft in Leersum is wel duidelijk. Het festijn kent meer dan 2700 vrijwilligers en al dat werk doen ze niet voor niks. Ruim 20.000 bezoekers stonden langs het parcours van de parade door het dorp. Bij de Schapenrotonde, in het centrum van Leersum, zaten sommige mensen al twee uur voor de parade klaar. Leen en Henny bijvoorbeeld, een ouder echtpaar dat de tuinstoelen van thuis heeft meegenomen en die pontificaal heeft neergezet. ,,We willen niets missen. Dit is een van de hoogtepunten van het jaar hoor.”

Langs het parcours veel gezinnen, opa’s en oma’s met de kleinkinderen en dagjesmensen. Wat opvalt: de zonnebril gaat net zo snel af als dat de paraplu wordt uitgeklapt. Zon en regen vochten af en toe om voorrang, met de zon als de uiteindelijke overwinnaar. De muziek uit de feesttent bij de Rijksstraatweg blijft in elk geval onverminderd doorklinken. ,,We vermaken ons hier prima. Denk niet dat iemand hier iets ziet van de bloemen, maar heel veel maakt dat niet uit toch,” aldus de barman. En voor wie gemist heeft: de parade trekt twee keer over het parcours.

Volledig scherm De ene praalwagen is nog mooier dan de andere. © William Hoogteyling

Volledig scherm © William Hoogteyling

Volledig scherm © William Hoogteyling

Voor wie het wel wil zien is de parade van meer dan 40 deelnemers een lust voor het oog. De honderdduizenden dahlia's, de bloemen die gebruikt worden voor de praalwagens, zijn door iedere deelnemer op fraaie wijze gebruikt. Het enorme aquarium dat door een groep jonge Leersummers (de Jeugdraad) is gemaakt kan op applaus rekenen, net als de hippiebus die is gemaakt door een groep kleine meiden. ,,Voor de professionele groepen maakt het wel uit wie er wint, maar eigenlijk doet dat er niet toe,” zegt toeschouwer Evert Koenerts. ,,Leersum staat een weekend op de kaart en we hebben een weekend lang plezier.”

Volledig scherm © William Hoogteyling