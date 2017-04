Leersummers willen geen geiten in de achtertuin

'De majesteit is jarig, maar in hartje Houten geen feestje te vieren'

11:02 Voor dit jaar valt er niks meer aan te veranderen, dat weet ook Ben Sneijder wel. Maar hij gaat er zijn best voor doen dat vólgend jaar Koningsdag in Houten weer wordt gevierd in het hartje van het dorp. Dat is op Het Rond.