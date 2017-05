'Legale' nieuwe vissen voor Veenendaalse Brouwersgracht

Utrechtse ambassadeurs van de mus

7:50 Een beetje BN'er is ook ambassadeur. Meestal niet van een land, maar van een goed doel. Vaak zijn het niet de minste (doelen, bedoel ik). Veel van de zaken waarvoor bekende Nederlanders zich inzetten, zijn zó ernstig dat ik me vaak afvraag hoe je ze erbij kunt doen. ,,Nou, ik presenteer dus een wekelijks huishoudprogramma op SB6, heb een column in de Party, ben understudy voor de rol van mevrouw Mladic in 'Srebrenica, de Musical' van Albert van der Linde en heb een lunchroom in Laren. Oh ja, en ik ben natuurlijk al jáááren ambassadrice van KiSoKiKaKoFli: kindsoldaten met kinderkanker in konfliktgebieden."