Leidsche Rijn Centrum wordt kindvriendelijk

Over elk detail van de toekomstige straten en pleinen in het nieuwe winkelgebied Leidsche Rijn Centrum is uitvoerig nagedacht. Ook voor kinderen moet er genoeg te doen zijn.

De bouw van het winkelcentrum schiet flink op. De gebouwen krijgen steeds meer vorm en kleur. In het eerste halfjaar van 2018 gaat het winkelcentrum in één keer open. Voor het ontwerp zijn meerdere architectenbureaus aan het werk gezet die bewust verschillende stijlen hanteren. ,,Geen hoekje of hekje is standaard’’, vertelt commercieel directeur Rogier Hendriks van projectontwikkelaar a.s.r. ,,Dat trekken we door in de openbare ruimte.’’

Fontein

Volledig scherm © Vesteda Project Development Blikvanger op het uitgestrekte Brusselplein wordt een grote waterpartij met een fontein. Aan de rand kunnen mensen zitten en kinderen hebben straks pret met de spuiters die water omhoog stuwen. De uitstraling doet denken aan de Prinses Diana-herdenkingsfontein in Londen, zegt Hendriks. Op het grootste plein komen ook veel bomen te staan. ,,Ze hebben vanaf het begin een flinke grootte. Het worden geen sprietjes.’’



Het waterbassin voor de fontein en de bomen hebben de ontwerpers veel rekenwerk gekost, omdat onder winkelcentrum een parkeergarage is. ,,Het moest allemaal precies worden ingepast. We wilden geen kale vlakte boven de parkeergarage, zoals bij de ArenA Boulevard in Amsterdam.’’ Op het plein komen ook zitjes die bestaan uit druppelvormige natuurstenen. Daar kunnen bezoekers uitrusten die niet op een van de vele terrassen willen neerstrijken.

Springen

Op Hof van Bern, een kleiner plein, zijn grote zitbanken rondom bomen bedacht. In het midden van de banken komt zacht materiaal waarop kinderen kunnen springen. ,,We hebben gezocht naar comfort en kwaliteit, maar ook naar wat leuk is voor kinderen’’, licht Hendriks toe. ,,Ze moeten steeds weer wat tegenkomen waarop ze kunnen spelen. Dat maakt het ook prettig voor de ouders.’’ Er wordt ook gedacht aan een klimobject in de vorm van een verloren knuffel. Aan de rand van het winkelgebied, waar een hoogteverschil moet worden overbrugd, komt waarschijnlijk een lange glijbaan.

Het voorlopige ontwerp voorziet op een paar plekken midden in de straat enkele gekleurde bistrostoeltjes. Daarmee krijgt het winkelcentrum sjeu, zegt Hendriks. Ook het vermelden waard zijn openbare toiletten en oplaadpunten voor mobiele telefoons.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Vesteda Project Development

Vertraagd

De bouw van Leidsche Rijn Centrum werd jarenlang vertraagd door de economische crisis. Toen drie jaar geleden de eerste paal de grond in ging, was er nog geen enkele huurder. Inmiddels heeft een flink aantal winkels, restaurants, koffiezaken en dienstverleners de komst bevestigd (zie kader). Bijna 70 procent procent van de ruimte is verhuurd. ,,In het ontwerp is altijd aan de hoge kwaliteit vastgehouden'', zegt Hendriks. Door afspraken die in 2008 gemaakt zijn, hebben gemeente en a.s.r. elkaar continue scherp gehouden. Ik ben er van overtuigd dat als er was versoberd, dit winkelcentrum geen succes had geworden.''