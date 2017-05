Leidsche Rijn krijgt megarestaurant met 20 foodstands

Utrecht krijgt er een megarestaurant bij. In winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn opent deze zomer wereldrestaurant FoodExplore met 20 verschillende foodstands.

Het restaurant is geïnspireerd op populaire foodtruckfestivals en food-hallen, waarbij bezoekers kunnen kiezen uit eten en gerechten uit verschillende (wereld)keukens. Thema’s van de foodstands zijn onder meer sea food, houtskoolgrill, sushi, tapas en vegetarisch. ,,Het wordt echt goed eten’’, zegt ondernemer Wengin Qiu. ,,Op foodtruckfestivals wordt vaak gekookt in een karretje. Wij hebben goede materialen om te koken.’’

FoodExplore betrekt een grote ruimte op de eerste verdieping van het langgerekte winkelcentrum, boven speelgoedzaak Toys XL. Het ontwerp moet een grootschalige, ongezellige eetzaal voorkomen. De ruimte wordt opgedeeld in vijf units met afscheidingen. Ook worden er hoogteverschillen aangebracht. Bovendien lijkt het restaurant door een gemetselde zijmuur kleiner, zegt Qiu.

The Wall

De ondernemer heeft meerdere Aziatische restaurants in het oosten van het land gehad. Na een reis over de wereld besloot hij een wereldrestaurant te beginnen. Over de keuze voor The Wall zegt hij: ,,Er is veel ruimte en een grote parkeerplaats. En het is bij een nieuwe grote wijk. We richten ons voornamelijk op mensen uit Leidsche Rijn en de rest van Utrecht. En we zitten vlak langs de A2.’’

Het restaurant zal plaats bieden aan ruim 600 gasten. Er komen ook kleinere zalen voor bijvoorbeeld zakelijke bijeenkomsten. Voor de kinderen is een speelhoek bedacht. Tickets gaan ongeveer 30 euro kosten en geven toegang met onbeperkt eten voor een bepaald tijdsblok. De lengte van het tijdsblok is nog niet bekend.

Voorbereiding

,,Ik ben jaren bezig geweest met de voorbereiding’’, zegt Qiu. ,,Ik zit al lang in horecavak en wilde wat nieuws. Het is erg spannend. Ik hoop op succes, we zullen ons moeten bewijzen. We gaan veel live cooking bieden, voor een schappelijke prijs.’’

Deze weken wordt nog volop geklust. Een deel van de foodstands is gebouwd. Er zijn onder meer Mediterraanse tegeltjes zichtbaar. FoodExplore gaat deze zomer open, de precieze datum is nog niet duidelijk. In september volgt een officiële opening.