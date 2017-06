Lek en Linge aast op revanche in tweede Boat Race

Op de kop van de haven nemen in totaal zes sloeproeiteams van de scholen voor voortgezet onderwijs KWC en Lek en Linge het tegen elkaar op. Een meisjesploeg, een jongensteam en een keurkorps van docenten en medewerkers van beide instituten gaan elk de strijd aan over een afstand van vier kilometer. Inzet: de houten wisselriem. Die ging vorig jaar naar het KWC, waar na de nederlaag van de meisjes in de eerste krachtmeting zowel de jongens als de medewerkers als eerste finishten en zo de achterstand ombogen in een overwinning.

De race is een initiatief van de sloeproeiafdeling van watersportvereniging De Helling, met als doel hun sport te promoten. Natuurlijk is er met een schuin oog gekeken naar de jaarlijkse Boat Race op de Thames, waar de universiteiten Oxford en Cambridge in sportief opzicht de krachten meten. Alle teams zijn al weken aan het trainen in achtpersoonssloepen Jan van Riebeeck van WV De Helling en de Gone But Not Forgotten van de Dutch Marines Rowing Challenge, die Culemborg als thuishaven heeft. De races beginnen om 14.30 uur, 15.15 uur en 16.00 uur.