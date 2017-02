Leraren mijden gevoelige thema's als Turkije en IS

Op Utrechtse middelbare scholen worden juist wel alle onderwerpen openlijk besproken, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Via een enquête vroeg DUO 2.200 leraren en schoolleiders in het basis- en middelbaar onderwijs in heel Nederland of zij het beeld van een grotere tweedeling in de samenleving herkennen op hun school. Meer dan de helft van de Utrechtse deelnemers (26) beantwoordt die vraag bevestigend.

Cultuur

Zij zien bijvoorbeeld dat allochtone leerlingen samenklitten en nauwelijks met autochtone kinderen omgaan. Of ze merken op dat veel allochtone ouders het Nederlands niet beheersen en vasthouden aan hun eigen cultuur.

Utrecht scoort hiermee veel hoger dan landelijk, waar één op de drie de kloof tussen verschillende culturen op hun school ziet toenemen. Ook in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zien schoolleiders en leraren vaker segregatie.

Eén op de drie Utrechtse basisscholen mijdt daarom gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit, islamisering, terrorisme of Zwarte Piet. Dat is veel meer dan in de rest van het land of in de andere drie grote steden. Opvallend genoeg kunnen zulke onderwerpen op de Utrechtse middelbare scholen juist nog wel gewoon worden besproken, zeggen de schoolleiders en leraren daar.

Homoseksualiteit

,,Dat leraren onderwerpen niet meer bespreken, komt voor een deel door verschillen in waarden en normen. Homoseksualiteit is bijvoorbeeld een taboe in verschillende culturen", zegt Liesbeth van der Woud, die het onderzoek leidde. ,,Verder komt het door een verschil in opvatting over wat goed en slecht is, denk ik."

De Utrechtse onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp neemt de uitkomsten serieus. ,,In Utrecht zijn dit thema's waar schoolbesturen en de gemeente veel aandacht aan besteden. Er is een specifiek programma voor het onderwijs, met een taskforce die adviseert hoe om te gaan met segregatie. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van onderwijsachterstanden en het inzetten op talentontwikkeling, de kwaliteit van scholen, doorgroeimogelijkheden in het onderwijs en ouderbetrokkenheid. Dit onderzoek toont aan dat het hard nodig is dat we ons hiervoor gezamenlijk inzetten.''