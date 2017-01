Leven tussen hoop en vrees voor ijsmeesters in de regio

,,Vrijdag dacht ik nog: volgende week zondag kan de baan misschien wel open'', zegt Nico Borreman, bestuurslid van de Biltse schaatsvereniging IJBM en speciaal belast met het wel en wee van haar baan Het Biltse Meertje. Inmiddels heeft hij het geloof in een ijsvloer op korte termijn alweer verloren. De nieuwste vooruitzichten voorzien slechts in een paar nachten vorst. En dat is lang niet genoeg voor de Biltse ijsbaan. Ze geldt weliswaar als één van de mooiste in de regio, maar heeft ook de meeste tijd nodig om voldoende dicht te vriezen.

Borreman wijst op een fuut die ondertussen nog maar eens onder water duikt om met een dikke vis in de snavel weer boven te komen. De Biltse ijsbaan is geen ondergelopen landje, maar op sommige plekken wel een meter diep. Zulk water vriest minder snel dicht en legt een extra verantwoordelijkheid op de schouders van ijsmeester en clubbestuur. ,,Tien centimeter hebben we nodig,'' zegt voorzitter Paul van Haren, ,,dat is ook de eis van de schaatsbond.''

Toetje

Quote Kinderen tot vijf jaar hebben geen echte winter meer meegemaakt Paul van Haren (voorzitter IJBM) Vijf jaar geleden lukte dat voor het laatst. ,,De vereniging speelt zich de laatste jaren voornamelijk op de Vechtsebanen af. Schaatsen op onze eigen baan is dan het toetje. Toch merk ik dat het leeft. Ik kreeg afgelopen week al direct telefoontjes van mensen die willen weten of er dingen nodig zijn. Dat gaat meteen kriebelen. Ik had een vergadering gepland voor de eerste voorbereidingen op maandagavond, maar die schuiven we nu toch weer even vooruit. Er moet echt zicht zijn op een goede vorstperiode. Dan moet er opeens wel veel gebeuren: lampjes ophangen, kassahokje plaatsen, net als toiletten en koek-en-zopie. Als de baan eenmaal open is, hebben we toch wel zo'n veertig vrijwilligers nodig. Ook om het ijs na sluitingstijd te verzorgen. Dan moet er geveegd worden en scheuren gedicht met gieters water. Ook moet de EHBO geregeld zijn. Nu denken we die vrijwilligers niet te hebben, maar de ervaring leert dat, als het echt nodig is, ze er toch altijd weer zijn.''

De liefde voor de schaatssport zit nog altijd diep. Voor de bestuursleden is het echter de vraag of dat op lange termijn zo blijft als de baan zo weinig open is.

Echte winters

,,Het is vooral prachtig voor de mensen uit de omgeving als de baan open is en een goede winter helpt natuurlijk enorm om mensen aan het schaatsen te krijgen. Inmiddels hebben alle kinderen jonger dan vijf jaar geen echte winters meer meegemaakt'', aldus Van Haren. Toch is het voor beide bestuursleden geen optie om Het Biltse Meertje in te ruilen voor een asfaltbaan om net als in bijvoorbeeld Doorn letterlijk over één nacht ijs te kunnen gaan. Daar lukte het de ijsmeesters begin deze maand om met een nachtje water sproeien een dunne, bruikbare ijslaag te produceren.

Ook in De Bilt is sprake geweest van een skeelerbaan op het sportpark, die bij vorst onder water gezet kan worden, maar de club hecht aan Het Biltse Meertje. Van Haren: ,,Met sneeuw en ijs is onze baan een idyllisch plaatje. Dat is heel anders dan een platte laag asfalt.''