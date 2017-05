Levi’s maakt T-shirt voor Utrecht

Het T-shirt in de kleuren wit en zwart is voorzien van het Levi’s-logo in de kleuren en stijl van het wapen van Utrecht. Dit wapen stond tevens aan de basis van de nieuwe huisstijl van het Utrechtse familiebedrijf. Het unieke shirt wordt verkocht voor 24,95 euro in een speciale verpakking waarin ook het wapen van Utrecht terugkomt. Op deze manier brengt De Rode Winkel een ode aan de stad waar het bedrijf al 180 jaar is gevestigd.

Het T-shirt wordt eenmalig geproduceerd vanwege het 180-jarig bestaan en het meer dan 60 jaar durende partnership tussen De Rode Winkel en de Amerikaanse multinational, vertelt mede-eigenaar Daan Broekman trots.

,,Het idee is geboren in Milaan, toen mijn zus, Pauline Broekman, de nieuwe plannen van De Rode Winkel presenteerde aan James Curleigh, CEO van Levi’s. Hij was zo onder de indruk dat hij vroeg welke wens hij voor De Rode Winkel kon vervullen. Daarover hoefde Pauline niet lang na te denken: er moest een Utrechts Levi’s-shirt komen.’’

Collector’s item

Volgens Broekman is het T-shirt is niet alleen leuk voor de Utrechters, door de gelimiteerde oplage en de speciaal hiervoor ontworpen verpakking is het een echt collector’s item. Het T-shirt is uitsluitend verkrijgbaar in De Rode Winkel in de Lange Elisabethstraat en is niet online te koop.

De shirts worden verkocht vanaf 5.01 PM, een verwijzing naar de beroemde 501 jeans van Levi’s. Er zijn 2.000 exemplaren beschikbaar. Op is op.