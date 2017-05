Levi's Utrecht-shirt veroorzaakt stormloop

Dag van de Bouw: zeven leuke plekken om te gaan kijken

17:19 Altijd al eens willen kijken bij de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein of de bouw van het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn? Morgen kan het! Tijdens de Dag van de Bouw zijn in de regio Utrecht vijftien locaties opengesteld voor publiek. AD Utrechts Nieuwsblad zocht de zeven leukste plekken uit.