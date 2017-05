Lichaam aangetroffen in het water in IJsselstein

In de Stadsgracht aan de Mr. Abbink Spainkstraat in IJsselstein is vanmorgen het lichaam van een dode man aangetroffen. Agenten hebben het dodelijk overschot uit het water gehaald. Forensisch onderzoek van de recherche moet duidelijk maken of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf.