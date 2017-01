Lid van Utrechtse drugsfamilie geliquideerd in Overvecht

Een bewoner van de flat hoorde vannacht rond 02:00 uur vier of vijf schoten. In eerste instantie bleef hij in bed liggen. ,,Maar ik hoorde hierna zoveel kabaal van auto's, dat ik toch ben gaan kijken. Er stond toen al veel politie. Een man liep rondom de politie om aan te geven dat hij graag naar zijn broer wilde, waarschijnlijk ging dit over het slachtoffer."



Een andere flatbewoner was juist deze week aan zijn vrienden aan het vertellen dat het erg rustig is in de buurt. ,,Maar dat kunnen we nu wel vergeten."



Er staan veel mensen rondom de flat te kijken. Opvallend is dat er veel jonge jongens, met zijn tweeën of drieën, in donkere auto's voorbij rijden of blijven staan om te kijken.



Op de Vulcanusdreef is vannacht een uitgebrande auto aangetroffen. De politie onderzoekt of deze brand verband heeft met de schietpartij. Vermoedelijk gaat het onderzoek nog tot het begin van de middag duren.