‘Liefdesklus’ van Gerrit en Truus herleeft in kunstwerk

Bade, die op jonge leeftijd naar Nederland verhuisde, opgroeide in Soest en als antikraak in de jaren ’90 in Utrecht woonde, wijst op de deur in het kunstwerk, op de plek waar ook de deur in het echte Rietveld Schröderhuis zit. Ook het bankje en het balkon aan de zijkant van het huis, komen terug in de nagebouwde ‘liefdesklus’.



Een groot wit getekend paard op de voorkant van het huis valt meteen op. De buik is in reliëf en vult de deur. Van pur schuim is de staart gemaakt. Bade, die op 23-jarige jonge leeftijd de prestigieuze Prix de Rome won, licht toe: ,,Een jong meisje had als haar liefdesklus opgeschreven: ‘elke dag naar mijn paard gaan om de stal uit te mesten’. In overleg met het team hebben we een paard getekend. Het appelleert aan het samen bezig zijn en spelen. Rietveld en Schröder ontwierpen samen het huis. Met het paard wakkeren we het vuur van de verbeelding aan’’, aldus de kunstenaar. ,,Zo krijgt het beeld ook een eigen leven.’’