Lijfstraffen voor vuurwerkvandalen

columnHet is dat lijfstraffen uit de tijd en verboden zijn, maar voor mensen die moedwillig met oud en nieuw auto's mollen in wijken waar veel mensen het toch al niet makkelijk hebben, zag ik dat graag anders. Maar liefst 24 auto's gingen er deze jaarwisseling in Utrecht in vlammen op. We mogen onderhand wel van een zeer achterlijke traditie spreken.