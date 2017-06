Likkebaardend juwelen bekijken op de beurs in Driebergen

Het water loopt ze in de mond bij het zien van de vele mooie juwelen. Ze worden er op de juwelenbeurs een klein beetje hebberig van, geeft Margriet van de Werf eerlijk toe. De beurs in Driebergen is voor liefhebbers dan ook een lust voor het oog.

Margriet is er met Anne-Claire en de twee vrouwen lopen bijna likkebaardend langs de vitrines die staan uitgestald voor een expositie op landgoed Sparrendaal. ,,We maken voor onze mannen een boodschappenlijstje en dan mogen ze de sieraden morgen hier komen halen'', zeggen de Doornse vrouwen lachend. ,,Maar zonder gekheid, om hier rond te lopen vinden we echt een feestje. Het is fascinerend om al die mooie dingen te zien.''

Voor Anne-Claire, haar achternaam wil ze niet noemen, moet een sieraad een verhaal hebben. ,,We spreken nu met ontwerpers, met de kunstenaars. Die vertellen iets over het sieraad, wat hun idee was achter een ontwerp. Dat maakt een sieraad voor mij bijzonder. Zo maar een ring of ketting kopen, doe ik niet snel.''

Op de beurs in het statige huis van Sparrendaal zijn edel-, goudsmeden en kunstenaars uit het hele land aanwezig. Niet de grote merken, maar de kleinere, soms exclusievere juwelen. De prijzen gaan van betaalbaar tot kostbaar. Voor een paar honderd euro zijn er sieraden te koop, maar er ligt ook een halsketting van 75.000 euro, achter glas dat wel.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Juwelenbeurs in Driebergen © Foto Interevent

Dikkere portemonnee

Quote Mensen van het goede leven, zal ik maar zeggen Johan Rissik, organisator Organisator Johan Rissik van Interevent vindt het een beetje raar om te zeggen, maar deze beurs is voor mensen met een wat dikkere portemonnee. ,,Mensen die wat te besteden hebben, mensen van het goede leven, zal ik maar zeggen. Een aantal jaar geleden hielden we deze beurs in het Amstelhotel. Toen kon het niet op. Geld genoeg, maar met de crisis werd het allemaal minder. Zelf ben ik gek op vintage horloges. Het liefst koop ik een kapotte. Ik heb een mannetje die er even aan gaat zitten en het horloge weer laat lopen.''

Om als ondernemer op de beurs te mogen staan, is er een soort ballotage-commissie. Rissik: ,,Een juweel en de ontwerper moeten een meerwaarde voor de beurs zijn. Als dat er niet is, dan gaat het niet door. Wij kennen ook alle ondernemers. Ik ben geen kenner van juwelen, maar haal de kennis daarvoor in huis. Deze beurs is voor de kleinere en startende ondernemers.''

De Amerongse Wilhelmina Huysman staat er met een unieke collectie. ,,Nee, geen sieraden. Ik ben kunstenaar en maak juwelen. Ik gebruik het liefst onbewerkte producten. Een diamant zal ik nooit slijpen, hij hoeft niet te blinken. Ik maak ook maar één paar van een setje, of maar één ring. Iemand die bij mij iets koopt zal iets unieks kopen. Er bestaat er maar één van. Mijn juwelen liggen in een paar ateliers en via de webshop kunnen mensen mijn juwelen kopen.''

Contacten

Ze staat op de beurs om iets te verkopen, maar ook om contacten te leggen. Volgende week gaat ze op een handelsmissie met minister Yvonne Ploumen en het koninklijk paar Máxima en Willem Alexander. ,,Eerder deze week kregen we voorlichting wat we wel en niet aan Máxima en Willem Alexander mogen vragen'', vertelt Huysman. ,,We mogen zeker geen cadeautje geven. Dat nemen ze niet aan. Ik heb een paar jaar geleden eens oorhangers naar Máxima gestuurd. Toen was ze nog geen koningin. Klanten vonden mijn kunstwerkjes echt iets voor Máxima. Ik kreeg ze teruggestuurd met de mededeling dat het koninklijk huis geen presentjes accepteert. Ik denk dat Máxima de oorhangers nooit heeft gezien.''