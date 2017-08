Lil' Kleine komt eind december naar Utrecht

Update Jongens rijden onder invloed woning in Bilthoven binnen in de Tesla van pa

10:23 Aan de 1e Brandenburgerweg in Bilthoven is vanmorgen een elektrische auto een woning ingereden. De gevel van het huis is volledig kapotgereden. De 18-jarige bestuurder, die net zijn rijbewijs had, was onder invloed van alcohol en drugs. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.