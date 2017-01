Liquidatie Hakim Chengachi in Overvecht was wellicht vergismoord

De liquidatie van Hakim Chengachi (31) vorige week in Overvecht was waarschijnlijk een vergissing. De criminelen die hem donderdagmorgen doodschoten, zouden zaterdag zijn teruggekeerd ‘om hun karwei af te maken’ en de juiste persoon dood te schieten. Daarbij zijn ze gezien en gearresteerd.

Dat zeggen goed geïnformeerde bronnen. De daders zouden zaterdag met wapens zijn teruggegaan naar de flat aan de Faustdreef waar ze donderdag Chengachi onder vuur namen. Dat zou een ‘vergismoord’ zijn geweest, meldde RTV Utrecht vanmiddag al op basis van hun bronnen.

Andere bronnen meldden dat het beoogde doel in hetzelfde flatgebouw en mogelijk zelfs in hetzelfde appartement woonde. Het zou echter niet om een familielid van Chenghachi gaan.

Doelwit

De schutters zouden zaterdag zijn teruggekeerd naar de flat en zijn daar in hun auto gezien met snelvuurwapens. Daarop zijn ze er vandoor gegaan en elders gearresteerd. De politie wilde niet bevestigen dat er in de moordzaak van Chengachi mensen zijn aangehouden. De man die wel het doelwit van de schutters was, zou zijn ondergedoken.

Logo Volledig scherm Bewoners van de Faustdreef moesten met een ladder naar boven en beneden vanwege het onderzoek in de portiek © Marnix Schmidt

Hakim Chengachi werd in de nacht van woensdag op donderdag iets voor twee uur ’s nachts in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef doodgeschoten. Hij maakte deel uit van een beruchte familie uit Utrecht, waarvan veel leden in drugs handelden. Een neef verongelukte vorig jaar op de snelweg in Duitsland nadat hij daar met twee vrienden een plofkraak had gepleegd. Hij zou deel uit maken van de inmiddels ook bekende Audi-bende.

Vete

Andere neven en broers en ook Hakim Chengachi zelf stonden de afgelopen jaren regelmatig voor de rechter voor drugshandel. Hakim stond in 2014 nog terecht voor het bezit van ruim een kilo cocaïne. De familie vecht al sinds 2000 een vete uit met een Marokkaanse familie uit Breda. Daarbij zouden in Marokko mensen geliquideerd zijn en een oom van Hakim verdween in 2001 spoorloos.