Liquidatiepoging was vergissing: Soufiane rende voor zijn leven

De twee mannen die op 11 mei dit jaar in de Edisonstraat in de Utrechtse wijk Zuilen met een automatisch vuurwapen probeerden een man dood te schieten, hadden het op de verkeerde gemunt. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende rechtszaak in de Utrechtse rechtbank.

Met een zigzaggende sprint baande Soufiane zich op 11 mei rond middernacht een weg door de F. Koolhovenstraat, terwijl de kogels links en rechts om hem heen afketsten op de straat. Met een automatisch vuurwapen werd hij beschoten, maar geraakt werd hij niet. Het is een wonder dat Soufiane deze aanslag op zijn leven heeft weten te overleven, zei de officier van justitie. ,,Bovendien is er voldoende reden aan te nemen dat de schutters de verkeerde onder vuur namen. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.”

Soufiane was die avond net klaar met zijn werk bij een zorginstelling, toen hij naar familie in Zuilen ging. Toen hij zijn auto uitstapte werd hij direct onder vuur genomen door twee mannen met een bivakmuts. Die hadden Soufiane gevolgd via een peilbaken dat onder zijn auto was geplakt. ,,Het heeft er alle schijn van dat het echte doelwit er ongeveer zo uitziet als mijn broer: van Marokkaanse afkomst, kort haar en ongeveer dezelfde auto. Ze hebben onder de verkeerde auto dat peilbaken geplaatst”, zegt Soufianes broer, die bij de zitting aanwezig was. Het beoogde doelwit zou ook vaak in Zuilen verblijven en in een vergelijkbare auto rijden.

Soufiane weet de kogels uit het machinegeweer op miraculeuze wijze te ontwijken en stuitte op een groepje fietsende studentes aan de Koolhovenstraat en schreeuwde het uit: ‘Help, help, ik word beschoten’. Die lieten hem mee naar binnen gaan, waarna hij alle adrenaline er letterlijk uit spuugde. Hij zei tegen die studentes geen enkele bemoeienis te hebben met het criminele milieu. Na de schietpartij heeft hij nog zeker drie uur bij de studentes in de woning gezeten. Soufiane was dinsdag niet in de rechtbank aanwezig. Met hem gaat het volgens zijn familie op dit moment niet goed. Ook zijn familie zit er emotioneel doorheen.

Strafblad

De twee verdachten hebben vooralsnog niets willen verklaren. Rudolf M. (30) en Egbert M. (38) werden al snel door de politie aangehouden. Ze werden bij Nieuwerbrug opgepakt nadat een politiehelikopter hun vluchtauto had kunnen volgden. Die hadden ze eerder bij carpoolplaats Waarder in brand gestoken. De officier van justitie eiste dat beide verdachten naar het Pieter Baan Centrum gaan voor een persoonlijkheidsonderzoek. Zowel Rudolf M. als Egbert M. hebben een flink strafblad en lijken persoonlijkheidsstoornissen te hebben. Bij Egbert M. werd al eerder vastgesteld dat hij zwakbegaafd is. Hij komt rond van een Wajong-uitkering. Overigens waren zowel Rudolf M. als Egbert M. niet aanwezig in de rechtbank.