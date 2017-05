Live gefilmde autokraak internethit: 'Ze fietsten daarna gewoon weg'

Quote Ik heb er niet van geslapen Bewoonster Veilinghavenkade De bewoonster van de woning aan de Veilinghavenkade schrok zich rot toen haar filmpje op internet was verschenen. Zonder het te weten zijn de beelden verspreid en onder meer op videowebsite Dumpert.nl te zien. Ze heeft nog geprobeerd het filmpje van internet te halen, maar dat was niet te doen. ,,Ik heb er niet van geslapen'', vertelt ze een etmaal later nog steeds ontdaan. ,,Het was niet de bedoeling dat het filmpje zou worden verspreid.''

Gistermiddag zaten de twee vrouwen te lunchen op het balkon. Op dat moment hoorden ze een enorme klap. Toen ze over de balkonreling keken, zagen ze twee mannen een navigatiesysteem uit een Audi stelen.

Ze begonnen te schreeuwen en te filmen. ,,Mijn vriendin heeft de politie gebeld en ik heb ze gefilmd. Ze zagen me filmen, maar dat maakte ze niets uit. Eén van de twee keek me recht aan. Ze fietsten gewoon weg. Alles was binnen veertig seconden gebeurd. Dit was een hele brutale kraak, gewoon overdag. Het ging erg snel.''

Quote Mijn leven is toch meer waard dan een na­vi­ga­tie­sys­teem Bewoonster Veilinghavenkade Sommige mensen vinden dat ze te weinig hebben gedaan om de daders tegen te houden. ,,Wat hadden we dan moeten doen?'', vraagt de bewoonster zich af die onbekend wil blijven. ,,Moet ik met mijn kleine naar beneden lopen om te vragen te stoppen. Dat durfde ik niet. Mijn leven is toch meer waard dan een navigatiesysteem. Ik vind dat we genoeg hebben gedaan. We hebben geschreeuwd, gefilmd en de politie gebeld. Bovendien reed een auto langs, die stopte even, maar reed verder.''

De bewoonster denkt dat de eigenaar van de auto de beelden heeft verspreid. ,,Hij vroeg mij om het filmpje'', zegt de vrouw. ,,Die kon hij wel gebruiken voor de verzekering. Ik heb er nooit bij nagedacht dat de beelden op internet zouden verschijnen. Dat is misschien naïef. Ik heb ervan geleerd. Ik verwijt hem dat wel, ja. Ik krijg nu veel reacties en daar zit ik niet op te wachten. Ik dacht iets goeds te doen.''

De politieman die op de melding afkwam, heeft de bewoonster gerustgesteld. ,,Hij was superaardig en heel blij met de beelden. Hij vond dat we goed hebben gehandeld. Hij hoopte de twee daders te kunnen linken aan de vele autokraken in de wijk. Hij had het over 22 kraken in de afgelopen dagen.''

De politie bevestigt dat in het gebied rond de Veilinghaven veel autokraken voorkomen. Dan gaat het vooral om navigatiesystemen, airbags en koplampen, aldus een woordvoerder. ,,We nemen extra maatregelen in deze wijk. Zo rijden we wat vaker door de straten. We roepen de slachtoffers op om een aangifte te doen, zodat we een onderzoek kunnen starten.''