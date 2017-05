Living Lab: tientallen bedrijven tonen interesse in hergebruiken plastic

Maar, zegt directeur Willemijn Peeters van Searious Business, het bedrijf achter het Living Lab, ondernemingen kunnen niet zomaar langskomen tijdens normale productiedagen. ,,Dan is iedereen aan het werk. Dat kunnen we niet even stopzetten.’’

Volledig scherm Daarom wordt er op 19 mei een regiotour gehouden, waarbij geïnteresseerde ondernemingen kunnen komen kijken wat er mogelijk is. Niet voor iedereen, waarschuwt Peeters: ,,Het is vooral bedoeld voor producenten, voor de grootverbruikers van plastic.’’

Designbank

Peeters heeft het lab opgezet omdat ze op die manier plastic wil laten hergebruiken en zo vervuiling wil tegengaan. Meubelbedrijf Gispen is een van de grote sponsoren. De onderneming heeft inmiddels een prototype gemaakt van eigen plastic. De designbank is in het pand te zien, waar ze ook het hele proces laten zien hoe hij is gemaakt.

Peeskamertjes