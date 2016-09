Logeerweekend biedt vriendschap

Drie jaar geleden startten Suzanne Baan en Hubert-Jan Peek vanuit idealisme de zorgboerderij met dagbesteding vooral - vooral - jongeren met gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand.



Baan: ,,We kregen geregeld de vraag naar vakantie- of logeeropvang?' Een moeder van een meisje met een ontwikkelingsachterstand zei: 'mijn zoon gaat op zeilkamp en heeft vriendjes in de buurt. Ik wil mijn dochter ook zo graag sociale contacten bieden. Niet alleen de dagopvang die ze nu krijgt, maar ook vriendinnen die ook tussendoor contact met elkaar hebben'."



Dit weekend gaat voor het eerst een groep van 5 meiden, met twee begeleiders, logeren in een huisje in Doorn. ,,Er zijn al zoveel aanmeldingen, dat er bijna een tweede groep gestart kan worden. Het zijn vaak pubermeiden, omdat dán juist die sociale contacten belangrijk worden."



Puberen

De dochter van Bertien van de Kerk, Anouk, is één van de meiden. Ze is al bekend met de zorgboerderij. ,,Het lijkt me zo leuk voor Anouk. Ze is nu 14. Het ligt in de lijn van de ontwikkeling dat ze zelf met vriendinnetjes iets leuks gaat doen. Dat niet altijd papa of mama meegaat. Ze vindt het moeilijk om vriendschappen op te bouwen. Daar moeten wij haar mee helpen. Maar ze gaat nu puberen. Ze moet los komen van haar ouders. Ik gun het haar om lekker met haar vriendinnen iets leuks te doen."



Het weekend heeft een afwisselend programma. ,,Een wandeling, een bosspel, een sportieve activiteit, film kijken. In de toekomst komt paardrijden op het programma. Het idee is: de meiden hebben een leuk weekend. Maar op weg naar hun zelfstandigheid moeten ze ook zelf boodschappen doen en koken."



Een andere groep ouders, die met dezelfde vraag kwam bij Baan, is die van jongetjes met gedragsproblemen. Baan: ,,Jongetjes met gedragsproblemen vragen heel veel energie. De ouders moeten even ademhalen. Even aandacht voor de andere gezinsleden. We starten binnenkort een groep voor deze jongens. Ze kunnen de natuur in, lekker rouwdouwen. Er is ook een survivalbaan."