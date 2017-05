Logo van reddende UMC als tattoo op arm

Een verpleegkundige stelde het haar voor. Omdat het mooi zou staan bij de andere tattoo’s die de patiënte al heeft. Er is volgens Sweers echter een nog belangrijkere reden, zo is op de site van het ziekenhuis te lezen. ,,Het UMC Utrecht heeft mijn leven gered.”

Sweers doelt op de dag dat ze met een heel raar gevoel opstond. Ze wankelde, zag lijkbleek en praatte met dubbele tong. Haar vriend Wiljan belde het UMC waar ze de dag eerder voor onderzoeken was geweest. Kom als de wiedeweerga naar het ziekenhuis, was de boodschap.

De natuur in

Dit alles zorgt ervoor dat Sweers met regelmaat op de Spoedeisende Hulp is te vinden, de internist bezoekt, de endocrinoloog, de kaakchirurg en haar KNO-arts. Het valt niet mee, en toch probeert ze van kleine dingen te genieten. Van bakken of koken bijvoorbeeld, of met goed weer in haar scootmobiel de natuur in.