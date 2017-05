Lokale architect tekende drie jaar geleden al een brug over de stadsgracht

In de discussie over een nieuwe brug over de stadsgracht deed D66 onlangs de suggestie om eens te kijken naar de aanpak in Maastricht. Ter Stege: ,,Leg de foto van het Maastrichtse bruggetje ernaast. Identiek! Een heel dossier met tekeningen van de binnenstad van mij ligt op het stadhuis. Ligt de politiek te slapen?’’

Volgens wethouder André Landwehr is de politiek in Vianen klaar wakker. ,,De tekeningen van Ter Stege zijn ons bekend, we hebben hem er destijds ook gewoon voor betaald’’, zegt hij. Het bruggetje is echter onderdeel van een groter plan voor de binnenstad, dat door de gemeente is afgewezen. ,,Alleen dat bruggetje dat hij had gemaakt, dat is een goed element dat we er wel uit hebben gehaald’’, zegt Landwehr.