Lokale kunst uit Nieuwegein in de picture met kunstroutes

Om de kunstwerken die in de gemeente staan beter voor het voetlicht te bregen zijn er twee kunstroutes uitgestippeld. Geïnteresseerden kunnen die zelf op bijvoorbeeld fiets of te voet afleggen. Er is een Noord- en Zuidroute en beide routes zijn ongeveer 15 kilometer lang. ,,De gemeente wil de collectie op deze manier meer op de kaart zetten,'' zegt Janne Verweij van de gemeente. ,,Niet alle inwoners zijn er van op de hoogte dat Nieuwegein zulke prachtige kunstwerken bezit. Door de oprichting van het Buitenmuseum hopen we er meer inwoners van te laten genieten.''



Het Buitenmuseum wordt tijdens een expositie in het Atrium van het Stadshuis geopend. Op panelen zijn de foto's van alle kunstwerken te zien. Op dat moment opent zich hier ook een tentoonstelling van basisschoolleerlingen die het kunstproject 'petflesbloemen' hebben afgerond. Verweij: ,,Het project is met de professionele kunstenaar gedaan. Ze nemen hun eigen petflesbloemen mee en steken die in gaatjes van een speciaal geprepareerde boomstam. Zo ontstaat een boom vol met bloemen die het Atrium maanden zal opfleuren.''