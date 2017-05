Loods op slot na drugsvondst in Odijk

De opslagruimte gaat 6 maanden op slot. Op donderdag 15 maart vond de politie bijna 3400 kilo hasj en 4,8 kilo MDMA-pillen (onder andere xtc-pillen). Die zijn toen in beslag genomen. De politie trof verder een vuurwapen aan en ook dat is in beslag genomen.

,,In Bunnik bieden we drugshandel en georganiseerde criminaliteit geen enkele ruimte”, aldus de burgemeester in een verklaring van de gemeente. Hij stelt verder: ,,We treden hard op omdat we in de gemeente Bunnik drugshandel en georganiseerde criminaliteit geen enkele ruimte willen bieden. Met de sluiting halen we de opslagruimte uit het criminele circuit en voorkomen we aanzuigende werking.”