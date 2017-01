Lookalike aanslagpleger Istanboel zet Veenendaal op z'n kop

Volgens politiewoordvoerder Mara Wonder kwam er rond 10 uur een melding binnen via 112. Een omstander had een man zien lopen die voldeed aan het signalement van de verdachte van de terreuraanslag in Istanbul. ,,Die melding hebben we serieus genomen. Diverse eenheden van de politie zijn in het winkelcentrum op zoek gegaan naar de verdachte."



Die werd rond 11.15 uur aangehouden, maar al snel bleek dat hij niets te maken heeft met welke terreuraanslag dan ook. Toch zegt Wonder dat de politie opnieuw zo zal handelen als er een vergelijkbare melding binnen komt. Maar wie verwacht een terrorist in Veenendaal? ,,Je moet alles serieus nemen. Niemand had verwacht dat de aanslagpleger van Berlijn via Nijmegen zou reizen. We kunnen het gewoon niet uitsluiten." De man is inmiddels vrij gelaten. Ook de Dienst Speciale Interventie (DSI) was betrokken bij de actie.



Ook in Turkije zelf maakten burgers vandaag jacht op de aanslagpleger. Burgers sloegen een onschuldige man helemaal bont en blauw, omdat hij op de gezochte terrorist leek. ,,Iedereen is hyper nerveus en op zijn of haar hoede voor de nog steeds loslopende terrorist", laat correspondent Marc Guillet weten



Snel

Ooggetuige Jet uit Veenendaal liep net de Aktiesport in toen zij zag hoe de man door de DSI werd aangehouden. ,,Het ging allemaal ontzettend snel. Drie 'stille' agenten duwden de man tegen de muur, sloegen zijn armen op zijn rug en gooiden hem in de boeien. Ze schreeuwden tegen hem dat hij zich rustig moest houden." Volgens de ooggetuige had de man een Turkse achtergrond. ,,Een Turkse man die ook in de winkel was zei de man bovendien te herkennen van de Turkse tv. Daar zou hij op te zien zijn geweest."



Burgemeester Kolff van Veenendaal reageerde al eerder vandaag: ,,Vanmorgen heeft een grote politieactie plaatsgevonden in en rondom winkelcentrum de Corridor in Veenendaal. Deze actie was van dusdanige omvang dat veel bezoekers, inwoners en media hier iets van hebben meegekregen. De politieactie is inmiddels beëindigd en het winkelcentrum is weer normaal en veilig toegankelijk. ''



Tijdens de actie was het winkelcentrum afgesloten, niemand mocht naar binnen of naar buiten. Bij alle ingangen stonden politieauto's en agenten. Zij droegen kogelwerende vesten.