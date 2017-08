Looproute van Utrecht CS naar Vredenburg eindigt na tienen in steeg

Met een hartgrondig 'shit' verwoorden drie vriendinnen enkele minuten na tienen hun ergernis als ze letterlijk voor een dichte deur staan. Ze hebben haast en willen de trein halen. ,,Hoe moeten we dan lopen?'' vraagt één van hen vertwijfeld, ook al staat de alternatieve route met borden duidelijk aangegeven. Buiten langs het winkelcentrum reppen inmiddels tientallen mensen zich voort.



De reacties op de maatregel zijn vooral kritisch: irritant, koud en 'ik zou hier niet graag alleen lopen'. Een enkeling ziet er het voordeel van in: 'Nu kan ik even een sigaretje roken'. Begrip is er ook: ,,Ik begrijp wel dat ze geen rotzooi willen 's nachts.''



Volgens één van de beveiligers die de rolluiken laten zakken is dat geen denkbeeldige gedachte: ,,Er is de afgelopen maanden al het nodige gesloopt. reclameborden en zo.''