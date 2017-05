Het gaat over de 2 ton die Lopik heeft uitgegeven aan onderzoek, buurtdiscussies en maatregelen om het sluipverkeer op de Lopikerweg Oost in Uitweg en Lopikerkapel tegen te gaan. Dat is inclusief de herhaalde reparaties aan de doseerinstallaties, die nodig waren na storingen en sabotage. Tevergeefs, want uiteindelijk is de situatie gelaten zoals hij was en gaat het sluipverkeer weer zijn gang.