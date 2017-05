Lopik wil rust bewaren en toch levendig blijven

Niet-agrarische initiatieven

Verder is er veel fruitteelt. Andere grote bedrijven passen niet in de lintbebouwing met zijn smalle, kronkelige wegen. ,,We staan open voor kleinschalige, niet-agrarische initiatieven'', zegt wethouder Gerrit Spelt. ,,Splitsen van woningen was al toegestaan. We richten ons nadrukkelijker op niet-agrarische functies in agrarische gebouwen. Er zijn genoeg stenen in het buitengebied, maar ze worden niet altijd goed gebruikt. We willen liever dat mensen met kwalitatief goede plannen komen die passen in de omgeving, dan dat we star vasthouden aan het bestemmingsplan.''