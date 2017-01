Lopik wil strijd aangaan met hardrijders

Live twitter Twintig jaar cel geeïst voor meedogenloze schutters IJsselstein

16:45 Het is nog steeds volledig onduidelijk waarom Samir Erraghib vorig jaar op 17 april geliquideerd is op een parkeerplaats voor zijn huis in IJsselstein. De mannen die ervoor verantwoordelijk zouden zijn, zwegen of ontkenden vandaag opnieuw in de Utrechtse rechtbank. Bewijs is er volgens de aanklager echter volop en ze eiste daarom twintig jaar cel tegen beide meedogenloze verdachten.