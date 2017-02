Lopikse fotograaf wint belangrijke prijs met onderwaterfoto

Tunnel en zwembad op politieke agenda Doorn

12:33 Op de politieke agenda van de Utrechtse Heuvelrug staan vanavond twee belangrijke kwesties: de toekomst van zwembad Woestduin in Doorn en de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. De leden van provinciale staten vergaderen in de raadszaal in het gemeentehuis. Een paar meter verder wordt in de Koningshof verder gesproken over het zwemwater.