Lot van Hooijdonk beste jonge bestuurder van Nederland

,,In Utrecht speelt alles zich af binnen de snelwegring en daar is niet zoveel ruimte. De uitdaging: hoe gaan we om met de ruimtelijke schaarste en hoe houden we de stad leefbaar?", zegt ze tegen de site van Binnenlands Bestuur. ,,Fietsen is een zegen. Je komt in Utrecht overal sneller op de fiets. Maar ook de grote aantallen fietsers moeten we een goede plek geven."

Het gevolg is dat de automobilist in Utrecht meer moet inleveren. Zo werd er onder andere een milieuzone ingevoerd. ,,We willen dat de ruimte die het verkeer inneemt teruggegeven kan worden aan mensen in de buurt. In de landelijke politiek roeien we nog wel eens tegen de stroom in, want zij sturen erg aan op doorstroming en spitsmijden."