Louis de Léon: Wapenbende gepakt, maar moorden gaat door

Verschillende cliënten van Louis de Léon zijn niet meer welkom op zijn kantoor aan de statige Utrechtse Maliebaan. Te vaak stonden er de afgelopen tijd vreemde busjes voor zijn deur.



,,Daar zitten dan waarschijnlijk criminelen in, die staan te posten in de hoop dat een van hun vijanden zich bij me meldt voor juridische bijstand. Ze willen wraak voor het vergoten bloed, ze willen voorkomen dat iemand met justitie gaat praten of ze proberen de vijand te verzwakken. Daarom laat ik die cliënten niet meer hier komen, maar houd ik op andere manieren contact met ze.''



De Nieuwegeinse wapenbende die vorig jaar werd ontmanteld en van wie een aantal leden dit jaar werd veroordeeld tot jarenlange celstraffen, is een van de strijdende partijen. In opslagloodsen in Nieuwegein werden grote partijen munitie, wapens en handgranaten gevonden. Daarmee proberen de bendeleden hun aandeel in de drugsmarkt in stand te houden of te vergroten. Volgens justitie waren zij bezig met het voorbereiden van een aantal liquidaties, maar daarvoor werden ze door gebrek aan bewijs niet veroordeeld. Wel werden in de loodsen wapens gevonden die bij executies gebruikt zouden zijn. In Amersfoort werden in 2014 twee mannen in koelen bloede afgeknald. Een van hen was cliënt van De Léon, later stond De Léon ook de familie van het andere slachtoffer bij.