Louk Aelbers (94) is één van de oudste stemmentellers

Of hij met zijn 94 jaar de oudste stemmenteller van Nederland is, weet Louk Aelbers niet. Zijn hoge leeftijd was voor burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht wel bijzonder genoeg om naar Loenen aan de Vecht te reizen om hem persoonlijk uit te nodigen.



Aelbers reageerde op een oproep in een huis-aan-huisblad om teller te worden. ,,Op mijn leeftijd heb je het niet zo druk. Ik wilde iets doen. Dit sprak me aan. Het was even geleden dat ik me had aangemeld. Een paar dagen geleden werd ik gebeld door de gemeente. De burgemeester wilde langskomen. Hij had de aanstelling bij zich. Ik kan gaan tellen. Maar al die mensen, die poespas, die belangstelling, dat is niets voor mij. We zijn maar bescheiden mensen. Voor die 30 euro die ik krijg, doe ik het ook niet. Dat hebben we niet echt nodig.''