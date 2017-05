Luister en zelf zingen met of zonder (klein)kind tijdens Lied Festival Zeist

Liederen

Naast dat het publiek de hele week kan genieten van concerten, kunnen amateurzangers op 20 en 21 mei meedoen aan verschillende workshops. Zo is er een workshop voor zangers, sopranen, alten, tenoren en bassen, waarbij gewerkt wordt aan drie liederen, en een workshop waarbij technische tips gegevens wordt aan koorzangers. Ook is er een workshop voor ouders of grootouders om samen met hun kind te genieten van muzikale activiteiten. Maar ook aan kinderen die nog in de buik van hun moeder zitten, is gedacht. In de workshop 'zingen voor zwangeren' maken aanstaande moeders via hun stem contact met hun baby.