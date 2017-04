Lukasz S. in juni voor de rechter om doodsteken Corrie uit Soest

Zijn vader vertelde bovendien in een interview met het AD dat Lukasz ernstige psychiatrische problemen had en dat hij zijn zoon in het verleden tot twee keer toe heeft laten opnemen. De recherche heeft inmiddels ook met de ouders van Lukasz gesproken, bevestigt een woordvoerder van het OM. ,,We hopen zo meer over zijn beweegredenen te weten te komen,” zegt woordvoerder Ties Kortmann. Tijdens de zitting komt ook de voorlopige hechtenis van Lukasz aan de orde. De verwachting is dat de rechter zijn hechtenis met drie maanden verlengd.