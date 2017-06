Lukasz S. voor de rechter om steekpartij Croeselaan

Er is nog veel onduidelijkheid over de zaak. Op 28 februari was Van den Brink onderweg naar haar werk bij de Rabobank. Wachtend bij het verkeerslicht werd ze gestoken door S. Het is nog onduidelijk of ze een willekeurig slachtoffer was. S. toonde zich op zijn Facebookpagina een vrouwenhater en vindt dat feministen verkracht mogen worden. Hij dweept met zijn nazi-voorvaderen en gelooft dat een apocalyptische eindstrijd zal volgen tussen het goede en het kwaad. Jezus heeft hem dat in een visioen verteld.