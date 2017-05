Lunetten doelwit van telefonische oplichters van ‘Microsoft’

Lunettenaren zijn gewaarschuwd. De afgelopen weken worden in de Utrechtse wijk veel telefonische pogingen tot oplichting gedaan. Via Facebook waarschuwt een bewoner zijn wijkgenoten.

In de reacties onder de waarschuwing, geplaatst in de Facebookgroep Prikbord Lunetten, is te lezen dat meer Lunettenaren de laatste tijd zijn gebeld door een onbekend nummer. De oplichters doen zich aan de telefoon voor als een werknemer van het Amerikaanse computerbedrijf Microsoft en vertellen tegen degenen die opnemen dat ze een virus op hun computer hebben. Om dit virus uit te roeien krijgen ze vervolgens de opdracht om een programmaatje op de computer te installeren.

,,Niet doen en gelijk ophangen’’, luidt het advies op Facebook en van de politie. ,,Wanneer je doet wat de oplichters aan de telefoon vertellen dat je moet doen, dan kapen ze je computer en hebben ze toegang tot al je bestanden’’,vertelt een woordvoerder van de politie. Voor de oplichters is het vervolgens kinderspel om bijvoorbeeld bankgegevens te bemachtigen.

Schade

Niet alleen telefonisch, ook op andere creatieve manieren proberen criminelen geld af te troggelen. Zo doen oplichters alsof ze door andermans schuld schade aan de auto hebben om op die manier via een schadeformulier geld te krijgen, of ze gaan langs de deuren met een zielig verhaal om geld te vragen voor een buskaartje. In zulke gevallen gaat het in het ergste geval om tientallen euro’s, maar met digitale oplichting is de schade vaak niet te overzien.