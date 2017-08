Luxe parkeren tientallen meters onder de binnenstad

Sinds een jaar is de nieuwe parkeergarage onder de shopping mall in gebruik. P5, zoals de ongeveer 1200 parkeerplekken tellende stalling heet, is niet alleen de grootste parkeergarage van Utrecht, ook de modernste. P5 is van de nieuwste technische snufjes voorzien, tot gemak van de bezoeker.

,,Dit is dé VIP-garage van Utrecht'', zegt René van Dillen namens Interparking, het bedrijf dat de parkeergarage van vastgoedonderneming Klépierre beheert. Samen met Sarah Vehmeijer, shopping center director van Klépierre, maken we een rondgang door het vijf verdiepingen grote parkeerwalhalla van Utrecht.

Wie met de auto naar Utrechtse binnenstad wil (wethouder Lot van Hooijdonk probeert dat te ontmoedigen) kan z'n auto wellicht het beste parkeren in P5 aan de Catharijnesingel. Van alle parkeergarages in de stad krijgt de nieuwe garage onder Hoog Catharijne de hoogste waardering en de meeste sterren in recensies op internet. ,,P5 is de meest klantvriendelijke parkeergarage van Utrecht'', zegt Vehmeijer terwijl ze, in wat de Stadskamer van het nieuwe Hoog Catharijne heet, de centrale ingang van de parkeergarage inloopt.

Licht, kleur en ruimte komen je tegemoet. Brede roltrappen, naast twee liften, brengen de bezoeker naar de gewenste verdieping. ,,Anders dan andere parkeergarages heeft P5 speciale familievakken, dat zijn bredere, in roze gemarkeerde parkeerplekken voor ouders met jonge kinderen, die meer ruimte kunnen gebruiken. Zo kan je makkelijk een buggy uitklappen, terwijl je in je andere hand een kleuter vasthoudt. Familievakken bestaan al in buitenlandse parkeergarages'', legt Vehmeijer uit. Ook zijn er invalidevakken en oplaadplaatsen voor elektrische auto's.

Over de bewegwijzering in de parkeergarage is nagedacht. Wie met de auto de lange hellingbaan vanaf de singel afrijdt, ziet bij de ingang een bord waarop precies staat hoeveel parkeerplekken ernog op iedere verdieping beschikbaar zijn. Ook geeft het bord aan waar familievakken vrij zijn en waar je een invalideauto kan parkeren. In de garage zelf wijzen rode en groene lampjes op het plafond naar de plek waar je kunt parkeren. Een rood lampje wil zeggen dat het parkeervak vol is, bij een groen lampje is plek vrij. Een blauw lampje signaleert een invalideplaats en een geel lampje een oplaadpunt. ,,Zo wordt de bestuurder geleid naar een vrije plek’’, licht Van Dillen toe.

Elke verdieping in de ondergrondse garage heeft een andere markeringskleur. Blauw markeert de grote betonnen zuilen op de eerste verdieping, paars de zuilen op de tweede verdieping, rood een etage lager, groen is de kleur van de vierde verdieping en geel van de onderste laag. ,,Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers zich verschillend oriënteren. Of ze weten zich de verdieping te herinneren waar ze hun auto hebben gestald of ze herinneren zich de kleur. Daarom hebben alle verdiepingen andere kleuren'', legt Van Dillen uit.

Wie z’n auto toch kwijt is, kan terecht bij het Find your Carsysteem op de eerste verdieping. Met hulp van een slim systeem kan je je auto terugvinden: na het kenteken te hebben ingetoetst, verschijnt er een foto van je auto in de parkeergarage. Met een nieuwe zoekopdracht geeft de computer de plek aan waar de auto staat.

Volledig scherm Het find your carsysteem in de parkeergarage. © Angeliek de Jonge Van Dillen en Vehmeijer zijn trots op hun ultramoderne parkeergarage. P5 is één van de acht parkeergarages in Nederland die zijn onderscheiden met een European Standard Parking Award: de ESPA Gold Award. De aanwezigheid van toiletten op de eerste verdieping draagt daar zeker toe bij.

Over het gebruik van de parkeergarage tot dusver is Van Dillen ‘tevreden’. Cijfers over het aantal parkeerders in het eerste jaar geven Interparking en Klépierre niet, wel wijzen ze erop dat er sprake is van een stijgende lijn. ,,We hadden een aanloop nodig. Na de heropening van Hoog Catharijne vinden mensen P5 makkelijker’’, is het enige wat Van Dillen kwijt wil.