'Maak van de Hardebollenstraat zoiets als de 9 straatjes in Amsterdam'

De Hardebollenstraat in Utrecht, waar decennia raamprostitutie heeft gezeten, moet een gezellig straatje met specialistische winkels, kleinschalige horeca en een logiesfunctie worden. Iets wat lijkt op de monumentale en schilderachtige '9 straatjes' in de grachtengordel van Amsterdam. Althans, die plannen hebben de ontwikkelaars Dick Hoek en Willem Klaassen.

Nu de gemeenteraad onlangs ‘raamprostitutie’ definitief uit het geldende bestemmingsplan van de Hardebollenstraat heeft geschrapt, zijn de ogen weer volledig gericht op de toekomst. De negen panden die de gemeente vorig jaar van de eigenaar voor 5,9 miljoen euro opkocht om te voorkomen dat er prostitutie terugkeert, worden binnenkort weer van de hand gedaan.

En daar heeft Hoek en zijn compagnon Klaassen bijzonder veel interesse in. Het duo ontwikkelde samen al het oude krakersbolwerk Ubica naar het Mother Goose Hotel en maakte van het monumentale pand aan de Wijde Begijnestraat 1-3 het Eye Hotel, vlak bij de Hardebollenstraat. ,,Wij zouden in deze straat graag alle panden willen kopen’’, zegt Hoek. ,,Zo kunnen we de straat ook in z’n geheel aanpakken en (duurzaam) restaureren.’’

Want dat is wat het duo graag wil: de panden terugbrengen in de staat waarin ze ooit waren. ,,Op basis van oude foto’s uit 1930 willen we de gevels in oude glorie herstellen’’, zegt Hoek. ,,De panden zijn op dit moment in een heel slechte staat. Er is 50 jaar geen onderhoud aan geweest. De kleine, individuele pandjes, die het nu zijn, willen we verder benadrukken. We willen elk pand apart een bestemming en een functie geven. Onderscheidend van elkaar en nog niet in Utrecht aanwezig, maar samen een eenheid.’’

De Hardebollenstraat in het jaar 1930.

Hoek en Klaassen hopen er een straatje in de sfeer van de 9 straatjes in Amsterdam van te maken. ,,We denken aan een mix van kleinschalige horeca, specialistische winkels, met wonen en eventueel met logiesfunctie op de verdiepingen. De logies kunnen worden ondersteund vanuit ons Eye Hotel. In ieder geval willen we geen donkere ramen erboven met leegstand voor archief en opslag. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het bij slecht weer ook nog aantrekkelijk is om te bezoeken.’’

Dick Hoek en Willem Klaasen bij de opening van hotel Mother Goose in Utrecht.

Nieuwe binnenstad

De bedoeling is dat het straatje niet alleen leuk is voor de Utrechters, maar vooral ook voor toeristen. Hoek denkt dat de Breedstraatbuurt kan uitgroeien tot de nieuwe binnenstad. ,,De buurt heeft natuurlijk lange tijd overlast gehad vanwege de peeskamers, zoals geweld en veel geluid. Met de opening van het Eye Hotel was iedereen blij. Het is mooi als je fysiek iets kan doen om de buurt een ‘lift’ te geven. Informeel heb ik uit de buurt al positieve reacties gekregen op ons plan.’’