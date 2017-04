Maandelijks jazz in theatercafé IJsselstein

Na jazzmuziek nieuw leven te hebben ingeblazen in Nieuwegein, gaat jazzdiva Heleen Schuttevaêr nu ook naar IJsselstein. Het Fulco Theater wil in het Theatercafé een maandelijks Club Jazz neerzetten en heeft de Utrechtse pianiste/zangeres gevraagd dit te gaan doen.

Club Jazz begint in het najaar, maar Schuttevaer geeft een voorproefje op zondagmiddag 30 april. Ze staat dan op het podium in IJsselstein met Young Ones. Dit zijn vier supertalenten van de jongste jazzgeneratie.

Heleen stuurt de band aan met tijdloze swing in de stijl van Oscar Peterson en Anita O'Day. De Young Ones worden gevormd door tenorsax Caspar van Wijk en Gideon Tazelaar, die als Two Dutch Tenors internationaal furore maken, Ties Laarakker (contrabas) en de fenomenale Russische drummer Egor Kryukovskikh uit St. Petersburg. Kryukovskikh is een week in Nederland op tournee en treedt eenmalig op in IJsselstein.