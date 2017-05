Maarn krijgt mooiste en duurzaamste brandweerkazerne provincie

,,Het wordt misschien wel de mooiste en meest duurzame brandweerkazerne van de provincie Utrecht. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug steekt zijn hoge verwachtingen niet onder stoelen of banken als hij over de nieuwe brandweergarage van het korps Maarn-Maarsbergen praat. 1 oktober wordt de eerste paal geslagen en naar verwachting is de bouw in mei 2018 gereed. Vandaag werd in Doorn het contract voor de bouw ondertekend.

De wens voor een nieuw, gezamenlijk onderkomen is al vijftien jaar oud. Maar het is er nooit van gekomen. De brandweerkazernes aan de Woudenbergseweg in Maarsbergen en de Bakkersweg in Maarn zijn te krap. Nieuwbouw tussen Maarn en Maarsbergen was erg wenselijk. De nieuwe kazerne voor Maarn en Maarsbergen komt te liggen nabij restaurant ‘t Vosje op het terrein van golfbaan Anderstein.

Bijzonder is dat de nieuw te bouwen kazerne een 8,3 scoort op een duurzaamheidsschaal van 0 tot 10. Volgens Architect Michel Richter van Mies Architectuur uit Ede is dat bijzonder voor een bedrijfsgebouw. Een gemiddelde ligt tussen de 6 en de 7. ,,Op school heb ik geleerd dat een 8,3 best een goede score is. Dus we hebben het niet slecht gedaan.”

Energie

Die duurzaamheid zit hem niet alleen in de herbruikbaarheid van materialen, maar ook in de opwekking van energie voor de brandweerkazerne. De ingang komt op het zuiden te liggen. Er komt volgens Richter dus veel zonlicht via de vrijwel geheel glazen gevel binnen. Je zou dan veel energie in koeling moeten steken, maar door een luifel voor het gebouw te plaatsen, creëer je toch schaduw. Op die luifel worden zonnepanelen geplaatst die de kazerne voorzien van de benodigde energie voor bijvoorbeeld de energiezuinige ledverlichting.

Volledig scherm Taart naar aanleiding van de ondertekening van het contract. © AD

De glazen voorgevel heeft een belangrijk doel. De brandweerwagens staan op die manier in een soort showroom te pronken. Volgens architect Richter moet het een gevoel van veiligheid en behagen oproepen bij de passant. De achterwand van de garage krijgt een soort fotobehang. Heel toepasselijk is dat een grote vlammenzee. De buitenkant van de nieuw te bouwen kazerne wordt met bijzonder materiaal bekleed. Het zijn houten panelen die zijn geblakerd. Er is hitte overheen geweest waardoor de panelen zwart geblakerd zijn. ,,Het vormt zo een duurzame ondoordringbare laag met een mooie link naar de brandweer.''