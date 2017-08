Maatregelen om UIT-lopers in goede banen te leiden

,,De tijdelijke fietsenstalling op het Vredenburg is nu langer open dan vorig jaar, zodat je je fiets niet om half 2 ‘s middags weg moet halen. Toen was de lunch in het Wilhelminapark, nu in het Moreelsepark. Daar kan je naartoe lopen’’, licht UIT-woordvoerder Myrtel Catshoek toe. Ook worden er verkeersregelaars ingezet om studenten erop te wijzen waar ze niet mogen parkeren en waar dan wel.



4.200 studenten van de Universiteit en Hogeschool Utrecht kunnen meedoen aan de UIT. Zo’n 3.700 hebben zich al aangemeld. Voor het eerst duurt de UIT vijf dagen in plaats van vier. Het thema is dit jaar UIT&Duidelijk.