Magreb '90 blijft puntenaftrek bespaard

Het ingediende plan van aanpak waarin Magreb laat zien hoe het aan de licentievoorwaarden gaat voldoen, is nog niet op alle punten voldoende, maar de uitspraak is een zorg minder. Magreb weet na de laatste competitiewedstrijd van zondag tegen De Dijk nu waar het aan toe is: lijfsbehoud of nacompetitie. Met de beslissing van de voetbalbond wordt onzekerheid achteraf voorkomen.

Voorwaarden

,,We zullen het repliek van de KNVB bestuderen en bekijken welke punten opgevolgd moeten worden of niet,” zegt interim-voorzitter Karim Douhou. ,,Als we ons handhaven in de derde divisie zullen we weer aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. Dan is het ook een kwestie van ons bestuur om door te pakken en dat we hier gelijk in september korte metten mee maken om dit soort problemen te voorkomen.”

Laks

In aanloop naar de uitspraak is er binnen de clubgelederen het nodige bloed gevloeid tussen Douhou en hoofdtrainer Jamal Yahiaoui. Die laatste laakte zondag na de wedstrijd tegen OJC Rosmalen de lakse houding van het interim-bestuur, dat na de eerdere drie punten aftrek volgens hem veel eerder aan het herstelplan had moeten werken. De trainer uit Hoorn ging daar vervolgens met twee man uit zijn netwerk uit Castricum mee aan de slag.