Magreb'90 en Utrecht positief over afbetaling; belasting nog probleem

Magreb'90 heeft al enige tijd de huur voor de velden niet betaald aan de gemeente. Ook na herhaaldelijk verzoek van Utrecht bleef de voetbalclub in gebreke.



Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er een goed gesprek is geweest tussen Magreb'90 en de gemeente. ,,De verwachting is dat de club in de zomer weer bij is met betalen.'' Hoe groot de schuld van Magreb'90 bij de gemeente is, wil de woordvoerder niet zeggen.



Naheffing

Behalve deze schuld heeft Magreb'90, dat met zijn eerste elftal in de derde divisie uitkomt, een veel groter probleem. De belastingdienst komt met een naheffing van een half miljoen voor niet afgedragen loonbelasting van spelers van het eerste elftal.



Onder anderen de ex-profvoetballer Nourdin Boukhari, die in zijn nadagen bij Magreb ging spelen, staat model in die naheffing die Magreb kan verwachten. De fiscus heeft zijn transferwaarde geschat op een bedrag rond de drie ton en daar een rekenmodel op losgelaten. Ook voor andere spelers zijn bedragen op dergelijke wijze ingeschat.



Voorzitter Tahar Boulaid van Magreb'90 liet weten niet akkoord te gaan met de naheffing, die volgens hem op geen enkele manier overeenkomt met de realiteit.



Maatregelen

De licentiecommissie van de KNVB heeft aangekondigd maatregelen te nemen tegen Magreb'90 als blijkt dat de club belastingfraude heeft gepleegd. Puntenaftrek of het uit de competitie halen van het eerste elftal behoort dan tot de mogelijkheden. Woordvoerder Bram Groot van de KNVB laat weten dat daar medio januari meer duidelijkheid over te verwachten is.



De claim van de fiscus bestrijkt de periode dat Najim el Houati nog voorzitter en suikeroom was van de club. El Houati zit al bijna een jaar vast in een Turkse cel. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld en drugshandel.