Magreb doet stapje terug, trainer houdt het voor gezien

Schaap in sloot bij Benschop gered door po­li­tie­he­li­kop­ter

14:48 Een politiehelikopter heeft gisteren een schaap uit een sloot gered in een weiland naast de N210 ter hoogte van Benschop. De helikopter was toevallig in de omgeving en kon het politieteam die met auto's waren daardoor gemakkelijk een handje helpen.